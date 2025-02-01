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На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень сегодня, 3 февраля, ведутся дорожные работы в районе Богдановича. Как сообщает ФКУ «Уралуправтодор», с 09:00 до 18:00 там проводится ямочный ремонт.
На участке дороги, расположенном на 93-м километре трассы, организовано реверсивное движение. Водителей просят учитывать это при планировании поездок и соблюдать осторожность.
Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и боковые интервалы. Водителей также просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
На участке дороги, расположенном на 93-м километре трассы, организовано реверсивное движение. Водителей просят учитывать это при планировании поездок и соблюдать осторожность.
Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и боковые интервалы. Водителей также просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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