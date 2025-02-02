Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
Фото: Вечерние ведомости
Экскурсии, лекции и мастер-классы — выбирайте, что ближе.
3 февраля, понедельник, 20:00
🎬 «Самый ценный груз» — анимационный фильм Мишеля Хазанавичюса на языке оригинала о младенце, спасённом из «поезда смерти», идущего в Аушвиц.
📍Ельцин Центр, Кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 350 рублей
4 февраля, вторник, 19:00
👤 Марафон экскурсий ко дню рождения Бориса Ельцина (с переводом на русский жестовый язык). История его детства, путь к президентству и музейная реконструкция кабинета в Кремле.
📍Ельцин Центр, Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 По билету в музей и регистрации
5 февраля, среда, 19:10
💬 Кризисы: что говорит психосоматика — лекция Александра Петражицкого о том, как легче проходить кризисные этапы.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
6 февраля, четверг, 19:00
📚 Творческий цикл «Книга входит через глаз». Первое занятие — обложка: создаём книгу с нуля.
📍Книги, Кофе и Др. Измерения (Верхняя Пышма, Успенский Проспект, 99)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 февраля, пятница, 18:00
🖌 Керамический мастер-класс — лепка подсвечников, мыльниц, вазочек и других мелочей.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 1500 рублей, по регистрации
8 февраля, суббота, 17:00
🖥 Лекция и дискуссия: «Возможен ли суверенный интернет в России?» — технические реалии и последствия.
📍Зал КОМО в фотостудии LABORATORY (Ленина, 49, этаж 3)
💸 Бесплатно, по регистрации
9 февраля, воскресенье, 17:00
🎭 Премьера танц-перформанса «Волшебный pumping» — о рутине, случайностях и ритмах жизни. При поддержке мастерских музея GARAGE и Московского музея современного искусства.
📍Музей Андеграунда (Добролюбова, 4)
💸 800 рублей
3 февраля, понедельник, 20:00
🎬 «Самый ценный груз» — анимационный фильм Мишеля Хазанавичюса на языке оригинала о младенце, спасённом из «поезда смерти», идущего в Аушвиц.
📍Ельцин Центр, Кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 350 рублей
4 февраля, вторник, 19:00
👤 Марафон экскурсий ко дню рождения Бориса Ельцина (с переводом на русский жестовый язык). История его детства, путь к президентству и музейная реконструкция кабинета в Кремле.
📍Ельцин Центр, Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 По билету в музей и регистрации
5 февраля, среда, 19:10
💬 Кризисы: что говорит психосоматика — лекция Александра Петражицкого о том, как легче проходить кризисные этапы.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
6 февраля, четверг, 19:00
📚 Творческий цикл «Книга входит через глаз». Первое занятие — обложка: создаём книгу с нуля.
📍Книги, Кофе и Др. Измерения (Верхняя Пышма, Успенский Проспект, 99)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 февраля, пятница, 18:00
🖌 Керамический мастер-класс — лепка подсвечников, мыльниц, вазочек и других мелочей.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 1500 рублей, по регистрации
8 февраля, суббота, 17:00
🖥 Лекция и дискуссия: «Возможен ли суверенный интернет в России?» — технические реалии и последствия.
📍Зал КОМО в фотостудии LABORATORY (Ленина, 49, этаж 3)
💸 Бесплатно, по регистрации
9 февраля, воскресенье, 17:00
🎭 Премьера танц-перформанса «Волшебный pumping» — о рутине, случайностях и ритмах жизни. При поддержке мастерских музея GARAGE и Московского музея современного искусства.
📍Музей Андеграунда (Добролюбова, 4)
💸 800 рублей
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В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
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