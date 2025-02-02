Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Экскурсии, лекции и мастер-классы — выбирайте, что ближе.🎬 «Самый ценный груз» — анимационный фильм Мишеля Хазанавичюса на языке оригинала о младенце, спасённом из «поезда смерти», идущего в Аушвиц.📍Ельцин Центр, Кинозал (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)💸 350 рублей👤 Марафон экскурсий ко дню рождения Бориса Ельцина (с переводом на русский жестовый язык). История его детства, путь к президентству и музейная реконструкция кабинета в Кремле.📍Ельцин Центр, Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 По билету в музей и регистрации💬 Кризисы: что говорит психосоматика — лекция Александра Петражицкого о том, как легче проходить кризисные этапы.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации📚 Творческий цикл «Книга входит через глаз». Первое занятие — обложка: создаём книгу с нуля.📍Книги, Кофе и Др. Измерения (Верхняя Пышма, Успенский Проспект, 99)💸 Бесплатно, по регистрации🖌 Керамический мастер-класс — лепка подсвечников, мыльниц, вазочек и других мелочей.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 1500 рублей, по регистрации🖥 Лекция и дискуссия: «Возможен ли суверенный интернет в России?» — технические реалии и последствия.📍Зал КОМО в фотостудии LABORATORY (Ленина, 49, этаж 3)💸 Бесплатно, по регистрации🎭 Премьера танц-перформанса «Волшебный pumping» — о рутине, случайностях и ритмах жизни. При поддержке мастерских музея GARAGE и Московского музея современного искусства.📍Музей Андеграунда (Добролюбова, 4)💸 800 рублей