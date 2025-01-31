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Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу 57-летнего жителя Каменска-Уральского, который нарушил правила дорожного движения. В результате ДТП тяжёлые травмы получила 47-летняя женщина.
Как установило следствие, утром 2 октября 2023 года водитель «Lada Granta» двигался по перекрёстку улиц Шестакова и Калинина. Во время поворота налево не справился с управлением на высокой скорости, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход». Конструкция упала прямо на пешехода. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Женщина получила черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга и другие повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, где его рассмотрят по существу.
Как установило следствие, утром 2 октября 2023 года водитель «Lada Granta» двигался по перекрёстку улиц Шестакова и Калинина. Во время поворота налево не справился с управлением на высокой скорости, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход». Конструкция упала прямо на пешехода. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Женщина получила черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга и другие повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, где его рассмотрят по существу.
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