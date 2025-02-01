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Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»

18.48 Понедельник, 3 февраля 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Благотворительный Фонд помощи травмированным животным «Клякса», расположенный в Екатеринбурге, отмечает пять лет существования. Официального существования — пять лет назад «Клякса» получила официальный, юридический статус. Ну, а кошкам и собакам, попавшим в тяжёлую ситуацию, основатели «Кляксы» помогать начали гораздо раньше.

«За эти годы была оказана помощь сотням животных, обрели новые дома десятки. Путь сложный, но продуктивный. Мы принимаем поздравления, и с удовольствием примем подарки. Все собранные сегодня средства пойдут на пополнение нашей кубышки с кормами, которую мы постоянно пополняем, и которая позволяет нам уверенно чувствовать себя, так как корм — это, как ни крути, основная статья расходов», — можно прочесть сегодня в телегам-канале «Кляксы».


А на днях «Клякса» поделилась счастливым финалом истории с одной из подопечных. Кошку Кнопку привезли в «Кляксу» аж из Башкирии. Там бедолагу нашли с сильно травмированными и гниющими лапками. Башкирские ветеринары предлагали только эвтаназию. К счастью, подобравшая Кнопку девушка узнала про екатеринбургский приют и целую ночь везла её в Екатеринбург на такси. Утром животное осмотрели в Клинике Доктора Тебенькова и взялись за её лечение, тяжёлое, долгое и дорогостоящее.

Сегодня Кнопка не только жива. Она бегает на всех четырёх лапках. Когда лечение закончилось, её отправили обратно на родину, где её приютила та самая подобравшая её девушка.

Напомним, что оказать финансовую помощь «Кляксе» в лечении и содержании обездоленных, больных, травмированных животных можно по следующим реквизитам:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:00 Суд обязал екатеринбургскую «управляшку» переделать некачественный ремонт подъезда
18:48 Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»
17:42 В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
17:16 В Екатеринбурге возобновили работу автобусного маршрута №24с
16:53 В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола
16:14 Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
15:25 Екатеринбург вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в отелях в феврале
14:54 Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
13:59 В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
13:50 В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, взятую в 1919 году
13:16 Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей
11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
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17:58 Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
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