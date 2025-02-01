Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»

«За эти годы была оказана помощь сотням животных, обрели новые дома десятки. Путь сложный, но продуктивный. Мы принимаем поздравления, и с удовольствием примем подарки. Все собранные сегодня средства пойдут на пополнение нашей кубышки с кормами, которую мы постоянно пополняем, и которая позволяет нам уверенно чувствовать себя, так как корм — это, как ни крути, основная статья расходов», — можно прочесть сегодня в телегам-канале «Кляксы»

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Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Благотворительный Фонд помощи травмированным животным «Клякса», расположенный в Екатеринбурге, отмечает пять лет существования. Официального существования — пять лет назад «Клякса» получила официальный, юридический статус. Ну, а кошкам и собакам, попавшим в тяжёлую ситуацию, основатели «Кляксы» помогать начали гораздо раньше.А на днях «Клякса» поделилась счастливым финалом истории с одной из подопечных. Кошку Кнопку привезли в «Кляксу» аж из Башкирии. Там бедолагу нашли с сильно травмированными и гниющими лапками. Башкирские ветеринары предлагали только эвтаназию. К счастью, подобравшая Кнопку девушка узнала про екатеринбургский приют и целую ночь везла её в Екатеринбург на такси. Утром животное осмотрели в Клинике Доктора Тебенькова и взялись за её лечение, тяжёлое, долгое и дорогостоящее.Сегодня Кнопка не только жива. Она бегает на всех четырёх лапках. Когда лечение закончилось, её отправили обратно на родину, где её приютила та самая подобравшая её девушка.Напомним, что оказать финансовую помощь «Кляксе» в лечении и содержании обездоленных, больных, травмированных животных можно по следующим реквизитам: