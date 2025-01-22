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Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело
Фото: Вечерние ведомости
Как стало известно Вечерним ведомостям от собственных источников, 51-летний Владимир Бурдин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК). Максимальное наказание по вменённому обвинению — до 10 лет лишения свободы.
Владимиру Бурдину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сегодня судья Свердловского областного суда Ольга Кошубина отклонила апелляцию адвоката Ирины Бычковой на продление этой меры пресечения, которую избрала судья Верх-Исетского суда Анна Щелконогова. Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда, содержание в СИЗО продлено до 11 февраля.
По данным источника , инцидент, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, произошёл ещё в ноябре — в ходе конфликта Бурдин ударил кого-то ножом. Сейчас Владимир Бурдин находится в психдиспансере на 8-м километре Сибирского тракта на психолого-психиатрической экспертизе, назначенной в рамках уголовного дела, утверждает источник.
Владимир Бурдин — сооснователь и участник первого состава (1989–1993) рок-группы «Смысловые галлюцинации», последнего коллектива, принятого в Свердловский рок-клуб. Поэт, исполнитель и мультиинструменталист. По его собственному утверждению, является автором текста одного из главных хитов группы – «Вечно молодой». Кроме того, написал тексты песен, которые исполняют группы «Панки по Пьянке», «Пилот», Ольга Арефьева и другие рок-музыканты.
После ухода из «Смысловых галлюцинаций» выступал сольно и в составе других коллективов, в последние годы — вместе с группой «Братья Агафуровы». Иногда выступал на улицах Екатеринбурга, зарабатывая тем самым на жизнь. В 2014 году «вирусным» стал клип на песню Бурдина «Молодость жива», снятый экспромтом на стройплощадке небоскрёба «Исеть» в центре Екатеринбурга.
Это уже не первое уголовное дело в биографии Бурдина. В 1990-х он сидел в Краснодарском крае за кражу. В 2017 году на Бурдина возбуждали дело по той же 111-й статье УК за поножовщину — он ранил экс-спецназовца в Москве, который, по его словам, приставал к его жене. «Такие отмороженные "герои" каждый день терроризируют магазины, слабых бьют. Смотрят – девчонка маленькая, очкарик в плащике рядом – что бы не угрожать? Их же трое, а я один. Но он же не понял, что я с Урала. Каждый может под такого человека попасть, а судят меня», — рассказывал он после этого изданию Е1. В 2018 году Лефортовский суд Москвы назначил ему принудительное лечение (как рассказывал Бурдин тому же Е1, из-за имеющегося у него диагноза F06.8 по МКБ).
Во время пандемии коронавируса Владимир Бурдин впал в кому с 80% поражения лёгких, но сумел излечиться.
Владимиру Бурдину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сегодня судья Свердловского областного суда Ольга Кошубина отклонила апелляцию адвоката Ирины Бычковой на продление этой меры пресечения, которую избрала судья Верх-Исетского суда Анна Щелконогова. Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда, содержание в СИЗО продлено до 11 февраля.
По данным источника , инцидент, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, произошёл ещё в ноябре — в ходе конфликта Бурдин ударил кого-то ножом. Сейчас Владимир Бурдин находится в психдиспансере на 8-м километре Сибирского тракта на психолого-психиатрической экспертизе, назначенной в рамках уголовного дела, утверждает источник.
Владимир Бурдин — сооснователь и участник первого состава (1989–1993) рок-группы «Смысловые галлюцинации», последнего коллектива, принятого в Свердловский рок-клуб. Поэт, исполнитель и мультиинструменталист. По его собственному утверждению, является автором текста одного из главных хитов группы – «Вечно молодой». Кроме того, написал тексты песен, которые исполняют группы «Панки по Пьянке», «Пилот», Ольга Арефьева и другие рок-музыканты.
После ухода из «Смысловых галлюцинаций» выступал сольно и в составе других коллективов, в последние годы — вместе с группой «Братья Агафуровы». Иногда выступал на улицах Екатеринбурга, зарабатывая тем самым на жизнь. В 2014 году «вирусным» стал клип на песню Бурдина «Молодость жива», снятый экспромтом на стройплощадке небоскрёба «Исеть» в центре Екатеринбурга.
Это уже не первое уголовное дело в биографии Бурдина. В 1990-х он сидел в Краснодарском крае за кражу. В 2017 году на Бурдина возбуждали дело по той же 111-й статье УК за поножовщину — он ранил экс-спецназовца в Москве, который, по его словам, приставал к его жене. «Такие отмороженные "герои" каждый день терроризируют магазины, слабых бьют. Смотрят – девчонка маленькая, очкарик в плащике рядом – что бы не угрожать? Их же трое, а я один. Но он же не понял, что я с Урала. Каждый может под такого человека попасть, а судят меня», — рассказывал он после этого изданию Е1. В 2018 году Лефортовский суд Москвы назначил ему принудительное лечение (как рассказывал Бурдин тому же Е1, из-за имеющегося у него диагноза F06.8 по МКБ).
Во время пандемии коронавируса Владимир Бурдин впал в кому с 80% поражения лёгких, но сумел излечиться.
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