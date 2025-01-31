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В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
Фото: Борис Ярков
1 февраля на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге прошли областные соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей — 2025». В этом году они приурочены к 100-летию Свердловской областной организации «Динамо».
В рамках торжественного открытия была заложена капсула времени. В ней оставлены послания будущим поколениям, которые включают не только традиционные письма. В хранилище поместили шайбу с гравировкой 100-летия «Динамо», шапки с соревнований 1985 и 2025 годов, памятную хрустальную медаль, талисман Олимпийских игр в Сараево 1984 года, членский билет Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена Ленина общества «Динамо», вымпел «динамовца», выпущенный к 100-летию областной организации, и аккредитацию двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова с чемпионата мира по биатлону 2019 года.
Капсула времени будет храниться в музее Свердловской областной организации «Динамо» и вскрыта в 2050 году.
В рамках торжественного открытия была заложена капсула времени. В ней оставлены послания будущим поколениям, которые включают не только традиционные письма. В хранилище поместили шайбу с гравировкой 100-летия «Динамо», шапки с соревнований 1985 и 2025 годов, памятную хрустальную медаль, талисман Олимпийских игр в Сараево 1984 года, членский билет Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена Ленина общества «Динамо», вымпел «динамовца», выпущенный к 100-летию областной организации, и аккредитацию двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова с чемпионата мира по биатлону 2019 года.
Капсула времени будет храниться в музее Свердловской областной организации «Динамо» и вскрыта в 2050 году.
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