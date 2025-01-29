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Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Школьница, которая умерла в подъезде многоэтажки на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге, могла состоять на учёте у нарколога.
URA.ru, ссылаясь на свой источник, пишет, что девочка якобы состояла на учёте у нарколога за употребление спиртного и на учёте в ПДН из-за кражи, совершённой в прошлом. Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 16-летняя девушка отдыхала с друзьями, когда ей вдруг стало плохо. Друзья вызывали скорую, но, к сожалению, врачи не смогли ей помочь. В подъезде подростки пили энергетики и ели сухарики.
URA.ru, ссылаясь на свой источник, пишет, что девочка якобы состояла на учёте у нарколога за употребление спиртного и на учёте в ПДН из-за кражи, совершённой в прошлом. Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 16-летняя девушка отдыхала с друзьями, когда ей вдруг стало плохо. Друзья вызывали скорую, но, к сожалению, врачи не смогли ей помочь. В подъезде подростки пили энергетики и ели сухарики.
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