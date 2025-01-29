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Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога

17.46 Среда, 29 января 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Школьница, которая умерла в подъезде многоэтажки на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге, могла состоять на учёте у нарколога.

URA.ru, ссылаясь на свой источник, пишет, что девочка якобы состояла на учёте у нарколога за употребление спиртного и на учёте в ПДН из-за кражи, совершённой в прошлом. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 16-летняя девушка отдыхала с друзьями, когда ей вдруг стало плохо. Друзья вызывали скорую, но, к сожалению, врачи не смогли ей помочь. В подъезде подростки пили энергетики и ели сухарики.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:46 Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога
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16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
13:24 У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
12:52 Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика
12:21 СМИ сообщают о смерти школьницы после энергетика в Екатеринбурге
11:30 В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
10:20 Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе
10:01 СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за подорожания питания в школах Екатеринбурга
09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
19:55 В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
19:38 В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
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