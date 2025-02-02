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В Екатеринбурге возобновили работу автобусного маршрута №24с
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автобус №24с, курсирующий между микрорайоном Компрессорный и СНТ «Звёздочка», вновь вышел на линию с 1 февраля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.
Как уточняют в департаменте, возвращение маршрута связано с его высокой востребованностью среди жителей. Теперь пассажирам доступна дополнительная остановка «КП "Долинка"» на пути к конечной остановке «СНТ Звёздочка».
«Возобновление популярного маршрута стало возможным благодаря заключению ЕМУП «Гортранс» брутто-контрактов, в рамках которых перевозчики получают прибыль не за количество перевезённых пассажиров, а за транспортную работу. Всего в уральской столице 107 маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков», — добавляет пресс-служба администрации.
Как уточняют в департаменте, возвращение маршрута связано с его высокой востребованностью среди жителей. Теперь пассажирам доступна дополнительная остановка «КП "Долинка"» на пути к конечной остановке «СНТ Звёздочка».
«Возобновление популярного маршрута стало возможным благодаря заключению ЕМУП «Гортранс» брутто-контрактов, в рамках которых перевозчики получают прибыль не за количество перевезённых пассажиров, а за транспортную работу. Всего в уральской столице 107 маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков», — добавляет пресс-служба администрации.
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