В Екатеринбурге возобновили работу автобусного маршрута №24с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Автобус №24с, курсирующий между микрорайоном Компрессорный и СНТ «Звёздочка», вновь вышел на линию с 1 февраля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.Как уточняют в департаменте, возвращение маршрута связано с его высокой востребованностью среди жителей. Теперь пассажирам доступна дополнительная остановка «КП "Долинка"» на пути к конечной остановке «СНТ Звёздочка».«Возобновление популярного маршрута стало возможным благодаря заключению ЕМУП «Гортранс» брутто-контрактов, в рамках которых перевозчики получают прибыль не за количество перевезённых пассажиров, а за транспортную работу. Всего в уральской столице 107 маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков», — добавляет пресс-служба администрации.