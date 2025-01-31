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На дорогах Свердловской области ожидается гололёдица
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Согласно информации от ФКУ «Уралуправтодор», в Свердловской области в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления. 3 февраля синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. В отдельных районах возможны налипание мокрого снега на провода и образование гололёдицы, что может создать опасные условия на дорогах.
В течение 4 февраля также ожидается небольшой и местами умеренный снег. На 5 февраля синоптики предсказывают местами небольшой снег.
В течение 4 февраля также ожидается небольшой и местами умеренный снег. На 5 февраля синоптики предсказывают местами небольшой снег.
Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве,
— сообщает «Уралуправтодор»
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