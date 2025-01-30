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В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
Фото: Отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского | vk.com/tond_k.uralsky
Вечером 1 февраля в Каменске-Уральском на улице Белинского, 18 загорелся автомобиль Chevrolet Cruze. Огонь повредил салон на площади одного квадратного метра.
Как сообщили в «Отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского», пожар был ликвидирован до прибытия экстренных служб — очевидцы потушили огонь подручными средствами. Тем не менее, на место происшествия выезжали два пожарных расчёта и шесть человек личного состава.
По данным инспекторов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки автомобильного ароматизатора, который оставили включённым.
Как сообщили в «Отделе надзорной деятельности Каменска-Уральского», пожар был ликвидирован до прибытия экстренных служб — очевидцы потушили огонь подручными средствами. Тем не менее, на место происшествия выезжали два пожарных расчёта и шесть человек личного состава.
По данным инспекторов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки автомобильного ароматизатора, который оставили включённым.
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