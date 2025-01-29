Суд обязал управляющую компанию переделать ремонт за свой счёт в одном из подъездов Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге жители дома на улице Белореченской, Татьяна Н. и Владимир З., через суд добились исправления ремонта в подъезде. В 2020 году, после обращения жильцов, управляющая компания «Верх-Исетская» провела ремонт, включающий оштукатуривание и покраску стен в подъезде. Однако качество работ не удовлетворило жильцов, и они решили провести экспертизу, сообщает Свердловский областной суд.Оказалось, что ремонт был выполнен с нарушениями: поверхность не была должным образом подготовлена, старая краска не была удалена, а дефекты штукатурки и отслаивающиеся участки остались без внимания.Жильцы обратились в Верх-Исетский районный суд с просьбой обязать управляющую компанию устранить недостатки за её счёт. В случае неисполнения судебного акта в срок — взыскивать в пользу каждого неустойку в размере 1 тысячи рублей ежедневно до момента устранения недостатков. Суд удовлетворил требования частично и дал компании срок до 1 августа 2025 года для выполнения ремонта, а также установил неустойку в размере 800 рублей за каждый день просрочки.Свердловский областной суд поддержал решение районного суда, признав его законным и обоснованным.