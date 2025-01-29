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Умершая в екатеринбургской многоэтажке школьница могла надышаться газом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ не перестают обсуждать гибель 16-летней школьницы в подъезде многоэтажного дома на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге. В сети предполагают, что девушка могла надышаться газом из баллончика.
Такую версию озвучивает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на маму девочки. Со её слов, некоторые из опрошенных детей рассказали, что дышали газом. Также сама женщина заявила, что четыре года назад уже был прецедент, когда её дочь заставляли это делать якобы «за компанию».
В силовых структурах изданию сообщили, что точной информации о причинах смерти девочки ещё нет. Эпилепсию также не исключают.
Ранее в СМИ писали, что девочка могла состоять на учёте у нарколога якобы из употребление спиртного.
Такую версию озвучивает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на маму девочки. Со её слов, некоторые из опрошенных детей рассказали, что дышали газом. Также сама женщина заявила, что четыре года назад уже был прецедент, когда её дочь заставляли это делать якобы «за компанию».
В силовых структурах изданию сообщили, что точной информации о причинах смерти девочки ещё нет. Эпилепсию также не исключают.
Ранее в СМИ писали, что девочка могла состоять на учёте у нарколога якобы из употребление спиртного.
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