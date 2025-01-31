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В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
Фото: Вечерние ведомости
В Ельцин центре 4 февраля состоится серия экскурсий, приуроченных ко дню рождения Бориса Ельцина. Специально для глухих и слабослышащих посетителей будет организован перевод на русский жестовый язык.
Гости познакомятся с ранними годами будущего президента, также экскурсия также затронет рабочее пространство Ельцина в Кремле. В музее воссоздан интерьер кабинета из 14-го корпуса Московского Кремля.
Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram) и предъявить справку МСЭ. Вход для людей с инвалидностью — бесплатный. Стоимость билетов для остальных посетителей — по стандартному тарифу музея.
Гости познакомятся с ранними годами будущего президента, также экскурсия также затронет рабочее пространство Ельцина в Кремле. В музее воссоздан интерьер кабинета из 14-го корпуса Московского Кремля.
Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram) и предъявить справку МСЭ. Вход для людей с инвалидностью — бесплатный. Стоимость билетов для остальных посетителей — по стандартному тарифу музея.
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