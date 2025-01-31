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В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык

14.03 Воскресенье, 2 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В Ельцин центре 4 февраля состоится серия экскурсий, приуроченных ко дню рождения Бориса Ельцина. Специально для глухих и слабослышащих посетителей будет организован перевод на русский жестовый язык.

Гости познакомятся с ранними годами будущего президента, также экскурсия также затронет рабочее пространство Ельцина в Кремле. В музее воссоздан интерьер кабинета из 14-го корпуса Московского Кремля.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (909) 005-53-35 (WhatsApp, Telegram) и предъявить справку МСЭ. Вход для людей с инвалидностью — бесплатный. Стоимость билетов для остальных посетителей — по стандартному тарифу музея.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:55 Суд осудил жителя Тугулымского района за смерть женщины от побоев с использованием вилки и ножа
14:52 Спасатели Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров и спасли двух детей, провалившихся под лёд
14:03 В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
18:42 В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
17:33 В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами
16:24 Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
15:42 Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля
15:21 СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше
13:39 С 1 марта подорожает проезд в Верхнепышминском трамвае
11:54 Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
11:10 В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
09:21 Из банка на Эльмаше неизвестный вынес семь миллионов рублей
21:21 Миллион выплатят «Уральские локомотивы» травмированной работнице
21:08 В центре Екатеринбурга автобус сбил ребёнка
20:14 Более половины российских автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными
20:10 Экс-лесничий из Слободо-Туринского района за крупные вырубки отделался штрафом
20:06 Жители Екатеринбурга выбирают лыжи, как показало исследование Авито
19:41 В Ельцин Центре готовятся отметить день рождения первого российского президента
18:38 В четверг в населённых пунктах Свердловской области полыхало 17 раз
18:01 Потепление до +3°C, туман и гололёд ожидаются на выходных в Свердловской области
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