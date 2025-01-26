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В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
Фото: Минздрав Свердловской области
Травматологи Первоуральской городской больницы впервые провели операцию по эндопротезированию коленного сустава. Как рассказали в свердловском Минздраве, установить протез на колено потребовалось 73-летнему мужчине.
Операция длилась почти два часа, и завершилась успешно. Контролировала первый опыт первоуральских хирургов приглашенный эксперт УГМУ.
В областном министерстве здравоохранения также добавили, что лицензию на осуществление таких высокотехнологичных операций отделение травматологии первоуральской больницы получило в начале года.
«Это радикальный метод лечения, который применяется, когда заболевание прогрессирует, а другие варианты терапии исчерпаны. У пациента был диагностирован деформирующий острый артроз левого коленного сустава третьей, последней, стадии. Левая нога в колене не сгибалась, пациент хромал при ходьбе и испытывал сильные боли»,
– объяснили в ведомстве.
Операция длилась почти два часа, и завершилась успешно. Контролировала первый опыт первоуральских хирургов приглашенный эксперт УГМУ.
В областном министерстве здравоохранения также добавили, что лицензию на осуществление таких высокотехнологичных операций отделение травматологии первоуральской больницы получило в начале года.
«Это стало возможно благодаря тому, что в медучреждении имеются квалифицированные специалисты, необходимое оборудование и инструменты. В планах травматологов – проводить артроскопии коленных и плечевых суставов, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, корректировать вальгусную деформацию стопы и выполнять другие сложные вмешательства»,
– добавили в ведомстве.
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