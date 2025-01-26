В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена

– объяснили в ведомстве.

«Это радикальный метод лечения, который применяется, когда заболевание прогрессирует, а другие варианты терапии исчерпаны. У пациента был диагностирован деформирующий острый артроз левого коленного сустава третьей, последней, стадии. Левая нога в колене не сгибалась, пациент хромал при ходьбе и испытывал сильные боли»,