В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге к 100-летию автобусного движения на маршруты выйдет автобус, расписанный в стиле уральской домовой росписи.Как сообщили в администрации города, в оформлении участвуют юные художники из Артели исетских красильщиков мастерской «Уральская избушка».Подобное происходило в 2023 году, когда в Екатеринбурге появился трамвай с уральской народной росписью. Транспорт украсили дети из этого же объединения ко дню рождения свердловского трамвая. 7 ноября ему исполнится 95 лет.