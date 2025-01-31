Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге к 100-летию автобусного движения на маршруты выйдет автобус, расписанный в стиле уральской домовой росписи.
Как сообщили в администрации города, в оформлении участвуют юные художники из Артели исетских красильщиков мастерской «Уральская избушка».
Подобное происходило в 2023 году, когда в Екатеринбурге появился трамвай с уральской народной росписью. Транспорт украсили дети из этого же объединения ко дню рождения свердловского трамвая. 7 ноября ему исполнится 95 лет.
Как сообщили в администрации города, в оформлении участвуют юные художники из Артели исетских красильщиков мастерской «Уральская избушка».
Подобное происходило в 2023 году, когда в Екатеринбурге появился трамвай с уральской народной росписью. Транспорт украсили дети из этого же объединения ко дню рождения свердловского трамвая. 7 ноября ему исполнится 95 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нижнетагильский суд признал виновным бывшего сотрудника РЖД за подделку командировочных отчетов
26 января 2025
26 января 2025
В центре Екатеринбурга автобус сбил ребёнка
31 января 2025
31 января 2025