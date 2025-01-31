Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 2 февраля около 07:00 на 192-м километре Челябинского тракта, в районе пересечения с ЕКАД возле коллективных садов.Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина, чья личность сейчас устанавливается, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.По факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция призывает водителя добровольно явиться в полицию для дачи объяснений. Всех, кто стал свидетелем аварии или обладает важной информацией, просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга по телефону +7 (999) 563-43-34 или 02, а также обратиться по адресу: ул. Степана Разина, 20. Конфиденциальность гарантируется.