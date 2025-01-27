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Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ночь на субботу в Берёзовском произошло аварийное отключение электроэнергии, а затем днём без света остались жители посёлка Сарапулка. Об этом сообщает телеграм-канал «Берёзовский. Сила БГО».
По данным ресурса, в Берёзовском проблемы со светом возникли на улицах Воротникова, Кирова, Фурманова, Свободы, Орджоникидзе, Гоголя, Варлакова и 8 Марта ещё ночью. В «Уральских электрических сетях» каналу информацию об аварийном отключении сразу подтвердили, уточнив, что без электричества остались жители «старого центра». Сама же авария, как сообщили в УЭС, произошла на подстанции «Северной».
Утром появилась информация о причинах отключения. Во всём, как утверждается, оказался виноват сторонний потребитель.
Об аварином отключении в посёлке Сарапулка стало известно днём. Но, как заявили каналу в «Уральских электрических сетях», произошло оно уже на сетях ПАО «Уральские Россети». В самих «Россетях» информацию подтвердили, пообещав всё починить ориентировочно к 17.00.
По данным ресурса, в Берёзовском проблемы со светом возникли на улицах Воротникова, Кирова, Фурманова, Свободы, Орджоникидзе, Гоголя, Варлакова и 8 Марта ещё ночью. В «Уральских электрических сетях» каналу информацию об аварийном отключении сразу подтвердили, уточнив, что без электричества остались жители «старого центра». Сама же авария, как сообщили в УЭС, произошла на подстанции «Северной».
Утром появилась информация о причинах отключения. Во всём, как утверждается, оказался виноват сторонний потребитель.
«АО "УЭС" приносит свои извинения за доставленные неудобства! Сотрудники компании оперативно отреагировали на аварийную ситуацию, установили, что причина отключения – в стороннем потребителе»,
– говорится в опубликованном ресурсом ответе от компании.
Об аварином отключении в посёлке Сарапулка стало известно днём. Но, как заявили каналу в «Уральских электрических сетях», произошло оно уже на сетях ПАО «Уральские Россети». В самих «Россетях» информацию подтвердили, пообещав всё починить ориентировочно к 17.00.
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