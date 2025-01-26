Спасатели Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров и спасли двух детей, провалившихся под лёд

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники МЧС за минувшие сутки потушили 13 пожаров, а также спасли двух детей, провалившихся под лёд, сообщает региональное управление ведомства.Дети провалились под лёд днём 1 февраля в Сысерти на реке Каменка. К моменту прибытия спасателей им удалось выбраться на льдину. Сотрудники 112-й пожарно-спасательной части с помощью трёхколенной лестницы эвакуировали их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.54 % пожаров произошло в жилом секторе. 8 % возгораний вызваны коротким замыканием электропроводки, ещё 8 % — неосторожным обращением с огнём. В 15 % случаев причиной стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.Спасатели МЧС трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. В авариях пострадали шесть человек.Всего за неделю в регионе произошло 115 пожаров, из них 74 — в жилом секторе. Сотрудники МЧС спасли 34 человека, трое погибли.