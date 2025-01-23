В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами





рассказывают в фонде. «Мы даже не представляли, что в ночь, через час после договорённости с нами, Регина закажет такси и выдвинется за 650 километров в Екатеринбург с Кнопкой. Утром Кнопа была уже в ветеринарной клинике доктора Тебенькова»,





– сообщили в Кляксе. «После этого было принято решение вернуть Кнопку на историческую родину, в семью Регины. Вчера Кнопка выехала и уже добралась до дома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге спасли кошку Кнопку, у которой гнили лапы. В Башкирии, где её нашли, врачи не знали, как ей помочь, и предлагали лишь усыпить, и тогда помощь стали искать в столице Урала.Регина – девушка, которая нашла кошку, – за помощью обратилась в благотворительный фонд «Клякса». Там Кнопку согласились принять, и в ту же ночь Регина поехала в уральскую столицу.Чтобы спасти кошку, было решено сделать пересадку кожи на одной лапке и постоянно обрабатывать вторую, и это сработало. Ветеринары смогли сохранить Кнопке обе лапки.