В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге могут появиться новые деревья: Комитет благоустройства одобрил заявки на посадку саженцев на улице Луначарского и на углу улиц Шевченко и Маминого-Сибиряка. Однако для их реализации потребуется уточнить параметры посадочного материала и выполнить дополнительные условия. Об этом сообщили в телеграм-канале «Деревья Екатеринбурга», который занимается мониторингом городского озеленения.Заявка на высадку деревьев на улице Луначарского получила положительное заключение, но требует повторного направления с корректировкой параметров саженцев. Если все условия будут выполнены, посадки могут состояться уже весной. Планируется озеленить свободные земляные лунки, пока их не заняли под парковочные места.Как сообщает телеграм-канал, сложнее обстоят дела с участком на углу Шевченко и Маминого-Сибиряка. Комитет благоустройства поддержал идею озеленения, но поставил ряд условий: необходимо учесть установку прикорневых барьеров в соответствии со строительными нормами, а высота саженцев должна быть не менее трёх метров. Кроме того, потребуется согласовать схему посадок с организациями, ответственными за инженерные сети. Эти факторы могут затруднить реализацию проекта в ближайшие месяцы.Инициаторы планируют внести все необходимые изменения и повторно подать заявки. Состоится ли посадка весной, станет известно после получения окончательных согласований.