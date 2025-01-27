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На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
Фото: ГИБДД Свердловской области
На трассе «Полевской – Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Вечером 1 февраля на 53-м километре автодороги, недалеко от заправки «Башнефть», столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибла девушка, ещё один человек получил травмы.
По данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Опель Зафира», 50-летний житель Полевского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хондой Цивик», за рулём которой находился 20-летний молодой человек. Водитель «Хонды» получил травмы и был госпитализирован. Его пассажирка, девушка того же возраста, скончалась по дороге в больницу.
Как выяснили автоинспекторы, водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,105 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (норма не более 0,16 мг/л).
По данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Опель Зафира», 50-летний житель Полевского, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хондой Цивик», за рулём которой находился 20-летний молодой человек. Водитель «Хонды» получил травмы и был госпитализирован. Его пассажирка, девушка того же возраста, скончалась по дороге в больницу.
Как выяснили автоинспекторы, водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,105 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (норма не более 0,16 мг/л).
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