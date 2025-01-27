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У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У входа в резиденцию губернатора Свердловской области в Екатеринбурге вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.
Сегодня пикетирует жительница села Никольское. Она считает, что подписанный арестованным ныне министром ЖКХ Николаем Смирновым приказ о размещении мусорного полигона на юге Сысертского района нужно отменить.
Напомним, пикеты после непродолжительной паузы возобновились возле резиденции свердловского губернатора 27 января. Тогда выходил пикетировать житель Верхней Боёвки. Вчера, 28 января, у резиденции с плакатом стояла жительница Сысерти.
Сегодня пикетирует жительница села Никольское. Она считает, что подписанный арестованным ныне министром ЖКХ Николаем Смирновым приказ о размещении мусорного полигона на юге Сысертского района нужно отменить.
Напомним, пикеты после непродолжительной паузы возобновились возле резиденции свердловского губернатора 27 января. Тогда выходил пикетировать житель Верхней Боёвки. Вчера, 28 января, у резиденции с плакатом стояла жительница Сысерти.
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