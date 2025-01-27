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Ещё один пенсионер в Екатеринбурге стал жертвой телефонных мошенников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге в ОП №9 обратился пожилой мужчина, который собственноручно перевёл все свои сбережения на счета неизвестных. В связи с этим полиция вновь призывает разговаривать с пожилыми родителями на тему телефонного мошенничества.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в понедельник пенсионеру позвонила неизвестная девушка, представившаяся «сотрудником Роскомнадзора». Она убедила пожилого мужчину в том, что некие злоумышленники с помощью оформленной без его ведома на него доверенности пытались завладеть его сбережениями и якобы теперь он должен помочь в их поимке. После этого разговор с пожилым мужчиной продолжали «сотрудники ФСБ».
Мошенники убедили его поехать в банк и под предлогом «деньги нужны для покупки квартиры дочери» снять через кассу все имеющиеся у него сбережения – 2,7 миллиона рублей. Все эти деньги он через банкомат под диктовку «ФСБшников» перевёл на продиктованные аферистами счета.
На этом звонившие не думали останавливаться. Когда пенсионер расстался со своими деньгами, его стали просить оформить кредит, и лишь в этот момент пожилой мужчина осознал, что стал жертвой телефонного мошенничества.
В УМВД также подчеркивают, что несмотря на то, что способы обмана постоянно меняются, всё всегда сводится к тому, что мошенники просят жертву перевести деньги или сообщить код из сообщения.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в понедельник пенсионеру позвонила неизвестная девушка, представившаяся «сотрудником Роскомнадзора». Она убедила пожилого мужчину в том, что некие злоумышленники с помощью оформленной без его ведома на него доверенности пытались завладеть его сбережениями и якобы теперь он должен помочь в их поимке. После этого разговор с пожилым мужчиной продолжали «сотрудники ФСБ».
Мошенники убедили его поехать в банк и под предлогом «деньги нужны для покупки квартиры дочери» снять через кассу все имеющиеся у него сбережения – 2,7 миллиона рублей. Все эти деньги он через банкомат под диктовку «ФСБшников» перевёл на продиктованные аферистами счета.
На этом звонившие не думали останавливаться. Когда пенсионер расстался со своими деньгами, его стали просить оформить кредит, и лишь в этот момент пожилой мужчина осознал, что стал жертвой телефонного мошенничества.
«Полиция Екатеринбурга напоминает, что сотрудники ФСБ, МВД, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют проводить какие-то бы ни было финансовые манипуляции, тем более, оформлять кредиты, и, что не существует никаких "специальных счетов"»,
– говорят в пресс-группе.
В УМВД также подчеркивают, что несмотря на то, что способы обмана постоянно меняются, всё всегда сводится к тому, что мошенники просят жертву перевести деньги или сообщить код из сообщения.
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