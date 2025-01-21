В Первоуральске осуждены инсценировщики автоаварий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 30 января 2025 года, Первоуральский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении группы местных жителей, причастных к мошенничеству в сфере страхования. Перед судом предстала дюжина человек, организованно похищавших денежные средства страховых компаний. Для этого они инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Общая сумма ущерба от их преступной деятельности составила почти четыре миллиона рублей.В ходе судебного разбирательства было установлено, что преступная схема действовала с августа 2020 года по июнь 2023 года. Участники группы, имея навыки ремонта автомобилей и опыта взаимодействия со страховыми компаниями, сознательно повреждали транспортные средства, создавая иллюзию реальных аварий. После инсценировок подозреваемые обращались в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России для фиксации ложных ДТП. Полученные документы они направляли в страховые организации, добиваясь выплаты компенсаций. Таким образом, страховым компаниям был причинен ущерб в размере 3,9 миллиона рублей. Ещё 725 тысяч рублей мошенники пытались выманить из жертв, но были остановлены правоохранительными органами.Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации («мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору и организованной группой»), а также частью 3 статьи 30 и частями 2 и 4 статьи 159.5 («покушение на мошенничество в сфере страхования»).Восьмерым фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 2 месяцев до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Один из осужденных получил условное наказание — 2 года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Ещё трое были оштрафованы на 20 тысяч рублей. В отношении пяти человек уголовное преследование прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Дело двух участников было выделено в отдельное производство, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.