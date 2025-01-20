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С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт

19.09 Среда, 29 января 2025
Иллюстрация: средневековый автор
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Во второй день февраля культурное пространство Станции вольных почт (Екатеринбург, улица Ленина 11А) захватят средневековые монстры. С бестиарием тех времён посетителей познакомит популяризатор истории Василий Гурков.

Бестиариями назывались в Средние века сборники богато иллюстрированных статей, рассказывающих о различных животных. Часто эти статьи подавались в виде стихов и сопровождались нравоучениями. В бестиариях описывались не только реально существующие животные, но и существа вымышленные. А иногда и знакомые нам животные и птицы описывались таким образом, что начинали казаться фантастическими монстрами.

Ведущий подкаста «Минутная история» и автор канала «Комнатный Рыцарь» Василий Гурков сравнивает существ из бестиариев с персонажами современных комиксов. На встрече с посетителями Станции вольных почт он пояснит, в чём же сходство и продемонстрирует средневековые изображения. Лектор и его слушатели попытаются вместе определить, что же зашифровывалось в этих странных монстрах придумавшими их авторами.

Встреча организуется силами Академии журнала «Фома». Вход на неё будет бесплатным, но по предварительной регистрации.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
19:09 С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
18:41 Один из 17 вчерашних пожаров в Свердловской области был смертельным
18:00 В Свердловской области вновь похолодает до -30°C
17:46 Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога
17:23 Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова
17:03 Под поезд «Качканар – Екатеринбург» попал человек
16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
13:24 У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
12:52 Под Екатеринбургом столкнулись три грузовика
12:21 СМИ сообщают о смерти школьницы после энергетика в Екатеринбурге
11:30 В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
10:20 Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе
10:01 СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за подорожания питания в школах Екатеринбурга
09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
19:55 В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
19:38 В понедельник свердловские пожарные выезжали на 11 вызовов погорельцев
19:19 Центральный Следственный комитет заинтересовался екатеринбургским салоном красоты
18:59 На шедевр Достоевского глазами разных художников предложит взглянуть Ельцин Центр
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