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С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
Иллюстрация: средневековый автор
Во второй день февраля культурное пространство Станции вольных почт (Екатеринбург, улица Ленина 11А) захватят средневековые монстры. С бестиарием тех времён посетителей познакомит популяризатор истории Василий Гурков.
Бестиариями назывались в Средние века сборники богато иллюстрированных статей, рассказывающих о различных животных. Часто эти статьи подавались в виде стихов и сопровождались нравоучениями. В бестиариях описывались не только реально существующие животные, но и существа вымышленные. А иногда и знакомые нам животные и птицы описывались таким образом, что начинали казаться фантастическими монстрами.
Ведущий подкаста «Минутная история» и автор канала «Комнатный Рыцарь» Василий Гурков сравнивает существ из бестиариев с персонажами современных комиксов. На встрече с посетителями Станции вольных почт он пояснит, в чём же сходство и продемонстрирует средневековые изображения. Лектор и его слушатели попытаются вместе определить, что же зашифровывалось в этих странных монстрах придумавшими их авторами.
Встреча организуется силами Академии журнала «Фома». Вход на неё будет бесплатным, но по предварительной регистрации.
Бестиариями назывались в Средние века сборники богато иллюстрированных статей, рассказывающих о различных животных. Часто эти статьи подавались в виде стихов и сопровождались нравоучениями. В бестиариях описывались не только реально существующие животные, но и существа вымышленные. А иногда и знакомые нам животные и птицы описывались таким образом, что начинали казаться фантастическими монстрами.
Ведущий подкаста «Минутная история» и автор канала «Комнатный Рыцарь» Василий Гурков сравнивает существ из бестиариев с персонажами современных комиксов. На встрече с посетителями Станции вольных почт он пояснит, в чём же сходство и продемонстрирует средневековые изображения. Лектор и его слушатели попытаются вместе определить, что же зашифровывалось в этих странных монстрах придумавшими их авторами.
Встреча организуется силами Академии журнала «Фома». Вход на неё будет бесплатным, но по предварительной регистрации.
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