Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское





– говорится в сообщении СК. «Несмотря на вступившее в 2018 году в законную силу решение суда, до настоящего времени ремонтные работы не выполнены, в предоставлении иной благоустроенной жилплощади заявительнице отказано. Семья вынуждена арендовать квартиру за свой счет, опасаясь ухудшения состояния здоровья мальчика. Обратившаяся отмечает затяжной характер расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница свердловского села Рыбниковское, проживавшая вместе сыном в сыром доме с плесенью, вновь обратилась к председателю СК за помощью из-за того, что её проблема остаётся нерешенной.Дом, о котором идёт речь, был построен в 1974 год. В 2008 году, после замены системы отопления стены дома стали промерзать, стала появляться плесень, что впоследствии привело к серьёзному заболеванию дыхательных путей у сына заявительницы. Сейчас у него инвалидность.Ранее глава СК Александр Бастрыкин уже давал поручение доложить ему этой ситуации. С того момента проблема не решилась. Председатель ведомства затребовал доклад снова.