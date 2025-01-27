Возрастное ограничение 18+
Жительница Сысерти вышла в пикет с требованием пересмотреть место для нового полигона ТКО
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикеты к резиденции губернатора Свердловской области, на которых жители Сысертского района протестуют против размещения у них мусорного полигона.
Напомним, что вчера в пикет против полигона выходил житель Верхней Боёвки.
Сегодня с плакатом вышла жительница Сысерти Татьяна. Она призвала «не делать из туристического района свалку».
Напомним, перед уходом в отставку министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (сейчас находится в СИЗО) подписал приказ об утверждении новой схемы ТКО, в которой место для полигона Екатеринбург-Юг определили рядом с деревней Андреевка в Сысертском районе.
Напомним, что вчера в пикет против полигона выходил житель Верхней Боёвки.
Сегодня с плакатом вышла жительница Сысерти Татьяна. Она призвала «не делать из туристического района свалку».
«Господа Куйвашев, Нисковских, Тугбаев – если вы не собираетесь разговаривать нормально с жителями Сысертского района, вы, может, тогда просто уйдёте, и займётесь чем-нибудь более подходящим?»,
– задалась вопросом сысертчанка.
Напомним, перед уходом в отставку министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (сейчас находится в СИЗО) подписал приказ об утверждении новой схемы ТКО, в которой место для полигона Екатеринбург-Юг определили рядом с деревней Андреевка в Сысертском районе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
У резиденции свердловского губернатора возобновились пикеты против мусорного полигона
27 января 2025
27 января 2025
Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
24 января 2025
24 января 2025
В Екатеринбурге жители ВИЗа почти час оставались без света
27 января 2025
27 января 2025