Возрастное ограничение 18+
На свердловской трассе вновь уронили П-образную опору
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ночь на 21 января в Свердловской области вновь уронили П-образную опору. На этот раз на трассе Екатеринбурге – Тюмень, в районе Богдановича.
Произошло это по вине водителя самосвала FAW, который забыл опустить кузов, когда поехал в Тюмень. В итоге поднятый кузов зацепился за информационную рамку и уронил её на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как рассказали в региональном УГИДД, из-за происшествия движение было ограничено до одной полосы до тех пор, пока аварийные службы не убрали опору с проезжей части.
Напомним, в прошлый раз похожее ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбурге, в районе села Кленовское. Тогда упавшая опора перегородила всю дорогу. Водителям приходилось объезжать аварийный участок через посёлок Арти.
Произошло это по вине водителя самосвала FAW, который забыл опустить кузов, когда поехал в Тюмень. В итоге поднятый кузов зацепился за информационную рамку и уронил её на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как рассказали в региональном УГИДД, из-за происшествия движение было ограничено до одной полосы до тех пор, пока аварийные службы не убрали опору с проезжей части.
Напомним, в прошлый раз похожее ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбурге, в районе села Кленовское. Тогда упавшая опора перегородила всю дорогу. Водителям приходилось объезжать аварийный участок через посёлок Арти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
14 января 2025
14 января 2025
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
21 января 2025
21 января 2025