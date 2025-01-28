В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вчера, 28 января, в Свердловском областном краеведческом музее имени Онисима Клера завершились «Бажовские дни». Одним из последних их мероприятий стало награждение носителей самых роскошных бород.Необычный конкурс придумали потому, что сказитель земли уральской Павел Бажов был назван организаторами самым знаменитым бородачом региона (с чем трудно спорить). Желающие поучаствовать в «бородатом» конкурсе должны были до 25 января прислать своё фото. Единственным условием было натуральность поросли на подбородках, а попытки прислать фото в накладной бороде исключались.Вечером вторника, то есть, в день рождения Бажова, состоялось награждение победителей. Как сообщили организаторы, всего в конкурсе приняло участие 30 бородачей. Среди них люди — и люди известные, настоящие уральские «звёзды». Вот и победителем конкурса стал бывший артист и одно время директор театра «Волхонка», преподаватель ЕГТИ и режиссёр Ирбитского театра Александр Фукалов. Правда, сам он на церемонии награждения он присутствовать не смог.К слову, конкурс был не единственным мероприятием «Бажовских дней», связанный с растительностью на лице. Так, в первый же день, то есть 16 января, состоялась лекция Павла Ананьина «Борода и усы у солдат дореволюционной армии России».