МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления





– говорится в сообщении спасателей. «Потепление повышает риск схода снежных масс с крыш зданий и падение сосулек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В связи с потеплением до +3°C, которое обещают синоптики в ближайшие выходные в Свердловской области, в областном МЧС выпустили предупреждение о риске падения с крыш снега и сосулек.В связи с этим в МЧС призывают быть внимательными вблизи крыш зданий со скатанной кровлей, а также просят не забывать про правила безопасности при проведении хозяйственных работ.Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «112».