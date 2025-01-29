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МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с потеплением до +3°C, которое обещают синоптики в ближайшие выходные в Свердловской области, в областном МЧС выпустили предупреждение о риске падения с крыш снега и сосулек.
В связи с этим в МЧС призывают быть внимательными вблизи крыш зданий со скатанной кровлей, а также просят не забывать про правила безопасности при проведении хозяйственных работ.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «112».
«Потепление повышает риск схода снежных масс с крыш зданий и падение сосулек»,
– говорится в сообщении спасателей.
В связи с этим в МЧС призывают быть внимательными вблизи крыш зданий со скатанной кровлей, а также просят не забывать про правила безопасности при проведении хозяйственных работ.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по номеру «112».
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