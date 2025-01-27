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СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге

10.42 Четверг, 30 января 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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ЕАН сообщает, что в крупных компаниях Екатеринбурга начали массово увольнять IT-специалистов. Якобы делается это ради оптимизации.

Информационное агентство, со ссылкой на свои источники сообщает, что к лету организации планируют уволить 15-30% IT-специалистов, чтобы заменить их на другие кадры, готовые трудиться за меньшую плату. Утверждается, что это коснётся только тех, кто «за большие деньги показывают скромные результаты». Также планируют увольнять айтишников, нанятых для работы в непрофильных проектах, которые не достигли успехов.

По данным издания, компании рассчитывают принимать на работу мидлов специалистов среднего уровня), недавно выпустившихся с курсов и ещё не знакомых с большими зарплатами, и оттого готовых работать за небольшие деньги.

ЕАН также со ссылкой на инсайдера пишет, что подобная оптимизация уже происходит в таких компаниях, как «СКБ Контур», но затем публикует официальный ответ от «СКБ Контур», в котором слухи опровергаются. В самой компании утверждают, что у них наоборот сохраняется потребность в наборе новых кадров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
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12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
19:09 С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
18:41 Один из 17 вчерашних пожаров в Свердловской области был смертельным
18:00 В Свердловской области вновь похолодает до -30°C
17:46 Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога
17:23 Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова
17:03 Под поезд «Качканар – Екатеринбург» попал человек
16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
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