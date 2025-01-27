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СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ЕАН сообщает, что в крупных компаниях Екатеринбурга начали массово увольнять IT-специалистов. Якобы делается это ради оптимизации.
Информационное агентство, со ссылкой на свои источники сообщает, что к лету организации планируют уволить 15-30% IT-специалистов, чтобы заменить их на другие кадры, готовые трудиться за меньшую плату. Утверждается, что это коснётся только тех, кто «за большие деньги показывают скромные результаты». Также планируют увольнять айтишников, нанятых для работы в непрофильных проектах, которые не достигли успехов.
По данным издания, компании рассчитывают принимать на работу мидлов специалистов среднего уровня), недавно выпустившихся с курсов и ещё не знакомых с большими зарплатами, и оттого готовых работать за небольшие деньги.
ЕАН также со ссылкой на инсайдера пишет, что подобная оптимизация уже происходит в таких компаниях, как «СКБ Контур», но затем публикует официальный ответ от «СКБ Контур», в котором слухи опровергаются. В самой компании утверждают, что у них наоборот сохраняется потребность в наборе новых кадров.
Информационное агентство, со ссылкой на свои источники сообщает, что к лету организации планируют уволить 15-30% IT-специалистов, чтобы заменить их на другие кадры, готовые трудиться за меньшую плату. Утверждается, что это коснётся только тех, кто «за большие деньги показывают скромные результаты». Также планируют увольнять айтишников, нанятых для работы в непрофильных проектах, которые не достигли успехов.
По данным издания, компании рассчитывают принимать на работу мидлов специалистов среднего уровня), недавно выпустившихся с курсов и ещё не знакомых с большими зарплатами, и оттого готовых работать за небольшие деньги.
ЕАН также со ссылкой на инсайдера пишет, что подобная оптимизация уже происходит в таких компаниях, как «СКБ Контур», но затем публикует официальный ответ от «СКБ Контур», в котором слухи опровергаются. В самой компании утверждают, что у них наоборот сохраняется потребность в наборе новых кадров.
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