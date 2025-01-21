В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево





– сообщили в областном УГИБДД. «В отношении гражданина было возбуждено дело по части 2 статьи12.26 КоАП РФ отказ водителя, не имеющим права управления транспортом, пройти освидетельствование на состояние опьянения. За это его грозит штраф в размере 45 000 рублей. Кроме того, возбуждены дела по статье 12.6 КоАП РФ за не пристёгнутый ремень и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ночь на 30 января в Берёзовском на улице Кирова произошла авария с участием водителя, не имеющего водительских прав. В результате пострадал он сам и его пассажир.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Kia Optima отвлёкся от дороги и въехал в дерево. В результате ДТП пострадал водитель и его 44-летний пассажир – с ушибами их увезли в берёзовскую ЦГБ. Госпитализация не потребовалась.При проверке документов выяснилось, что прав на управление транспортным средство у водителя не было. От прохождения освидетельствование он отказался.