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Под поезд «Качканар – Екатеринбург» попал человек
Фото: Юлия Кольтенберг
Сегодня, 29 января, в Свердловской области на перегоне станций Лая – Баранчинская под поезд, следовавший из Качканара в Екатеринбург, попал человек.
Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Погибшему было 29 лет.
По факту трагического случая организована проверка.
Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Погибшему было 29 лет.
«Предварительная причина случившегося – неосторожные действия самого погибшего»,
– сказали в ведомстве.
По факту трагического случая организована проверка.
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