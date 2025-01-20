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В Свердловской области вновь похолодает до -30°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области вновь случится похолодание. Они прогнозируют понижение температуры воздуха до -30°C ночью, и до -19°C днём.
В четверг, 30 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, гололёд, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -20...-15°C, в горах и низинах -27...-22°C, на крайнем юго-западе до -11°C. Днём -14...-9°C, на севере и востоке до -19°C, на крайнем юго-западе до -4°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -17...-15°C, днём преимущественно без осадков, -11...-9°C. Ветер слабый.
В пятницу, 31 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе временами мокрый, отложение мокрого снега на проводах. Ночью -20...-15°C, на севере и востоке -30...-25°C, на крайнем юго-западе -10...-5°C. Днём -10...-5°C, на крайнем востоке до -15°C, на юго-западе до 0°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, -18...-16°C, днём небольшой снег, временами мокрый, -4...-2°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 30 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, гололёд, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -20...-15°C, в горах и низинах -27...-22°C, на крайнем юго-западе до -11°C. Днём -14...-9°C, на севере и востоке до -19°C, на крайнем юго-западе до -4°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге ночью небольшой снег, -17...-15°C, днём преимущественно без осадков, -11...-9°C. Ветер слабый.
В пятницу, 31 января, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе временами мокрый, отложение мокрого снега на проводах. Ночью -20...-15°C, на севере и востоке -30...-25°C, на крайнем юго-западе -10...-5°C. Днём -10...-5°C, на крайнем востоке до -15°C, на юго-западе до 0°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала ночью преимущественно без осадков, -18...-16°C, днём небольшой снег, временами мокрый, -4...-2°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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