Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости

«В системе среднего профессионального образования, высшего образования должен быть какой-то курс типа "Технологии родительского труда", в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства, о мерах государственной поддержки, которые существуют, чтобы повышалась информированность и усиливался информационный фон»,