Возрастное ограничение 18+
Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
Кадр из видео: ОТВ
В российских вузах предложили ввести курс «Технологии родительского труда» для стимуляции рождаемости среди студентов. Такую идею озвучила профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова на ОТВ в программе «Акцент».
Она также подчеркнула, что этот курс должен быть обязательным для посещения, и даже предложила ввести зачёт по этому курсу, но, с её слов, главное – посещаемость.
«В системе среднего профессионального образования, высшего образования должен быть какой-то курс типа "Технологии родительского труда", в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства, о мерах государственной поддержки, которые существуют, чтобы повышалась информированность и усиливался информационный фон»,
– сказала Анна Багирова.
Она также подчеркнула, что этот курс должен быть обязательным для посещения, и даже предложила ввести зачёт по этому курсу, но, с её слов, главное – посещаемость.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Преподавателя УрФУ пытались «развести» мошенники — позвонив от имени замглавы Екатеринбурга
25 января 2025
25 января 2025
В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
22 января 2025
22 января 2025
Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
29 января 2025
29 января 2025