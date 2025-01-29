Дюжину пожаров ликвидировали свердловские пожарные за минувшие сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшую среду на территории Свердловской области было зафиксировано 12 пожаров, свидетельствует сводка МЧС России. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, хотя в одном случае был большой риск для двух погорельцев.Двух человек спасли пожарные из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге, на улице Надеждинской. При этом понадобилось применение спасустройств, чтобы вывести жителей из дыма. «Надымило» по жилому дому из подвального помещения, где и возникло возгорание. И хоть масштаб пожара оказался небольшим — всего три квадратных метра — на место происшествия прибыли аж 16 специалистов пожаротушения. В итоге с огнём они справились из расчёта «по минуте на человека» ― за 16 минут.Пожар существенно крупнее произошёл на улице Пески, тоже в Екатеринбурге. Здесь горела крыша котельной и огонь успел охватить 25 квадратных метров. На вызов приехали 14 пожарных, которые со своей задачей справились за 36 минут.Кроме того, екатеринбургским пожарным приходилось вчера выезжать на ЕКАД, чтобы ликвидировать «пожар на колёсах». Посреди трассы горела кабина самосвала. В данном случае опять получилось сработать из расчёта «по минуте на брата» — семеро пожарных потушили загоревшийся грузовик за семь минут.