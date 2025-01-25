В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла

– рассказали в ведомстве.

«Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объёма сырья и с нарушением принципа прослеживаемости»,