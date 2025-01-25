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В продуктовые Свердловской области попало 20 тонн контрафактного масла
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области после проверки индивидуального предпринимателя, занимавшегося фасовкой сливочного масла, выяснилось, что в местные магазины могло попасть 20 тонн контрафактного масла.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены в работе ИП Кулык В.Н.
Таким образом, предприниматель нарушил требования сразу двух регламентов «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».
После того, как о нарушениях стало известно, Россельхознадзор разослал по розничным сетям письма с требованием изъять масло из оборота, утилизировать и вернуть поставщику. ИП Кулык В.Н. также было направлено предостережение, а лицам, которые оформляли сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий», аннулировали регистрацию в ФГИС ВетИС «Паспорт».
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены в работе ИП Кулык В.Н.
«Благодаря анализу транзакций, оформленных производителями сырья, инспекторы выявили нарушение баланса сырья по объему и концентрации жира. Иными словами, продукция выработана из недостаточного объёма сырья и с нарушением принципа прослеживаемости»,
– рассказали в ведомстве.
Таким образом, предприниматель нарушил требования сразу двух регламентов «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».
После того, как о нарушениях стало известно, Россельхознадзор разослал по розничным сетям письма с требованием изъять масло из оборота, утилизировать и вернуть поставщику. ИП Кулык В.Н. также было направлено предостережение, а лицам, которые оформляли сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий», аннулировали регистрацию в ФГИС ВетИС «Паспорт».
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