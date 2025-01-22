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Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
Фото: Вечерние ведомости
Полмиллиона рублей взыскали с жителя Екатеринбурга, который 4 июня 2024 года возле 62-го дома по улице Куйбышева сбил на электросамокате пожилую женщину, 1943 года рождения, а после скрылся с места ДТП. Его в итоге всё равно нашли.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пенсионерка получила несколько переломов. Травмы, которые женщина получила, эксперт расценил как тяжкие.
Интересы пенсионерки защищала прокуратура Октябрьского района, отправившая в суд иск о взыскании моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Судья исковые требования прокурора полностью удовлетворил.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пенсионерка получила несколько переломов. Травмы, которые женщина получила, эксперт расценил как тяжкие.
«Потерпевшей были причинены перелом левой бедренной кости, плечевой кости, рваная рана головы. Длительное время она не могла передвигаться самостоятельно. Женщина до сих пор находится на амбулаторном лечении и испытывает нравственные и моральные страдания, а также физическую боль»,
– сообщили в ведомстве.
Интересы пенсионерки защищала прокуратура Октябрьского района, отправившая в суд иск о взыскании моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Судья исковые требования прокурора полностью удовлетворил.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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