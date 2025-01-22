Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате

– сообщили в ведомстве.

«Потерпевшей были причинены перелом левой бедренной кости, плечевой кости, рваная рана головы. Длительное время она не могла передвигаться самостоятельно. Женщина до сих пор находится на амбулаторном лечении и испытывает нравственные и моральные страдания, а также физическую боль»,