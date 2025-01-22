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Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате

18.08 Четверг, 30 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Полмиллиона рублей взыскали с жителя Екатеринбурга, который 4 июня 2024 года возле 62-го дома по улице Куйбышева сбил на электросамокате пожилую женщину, 1943 года рождения, а после скрылся с места ДТП. Его в итоге всё равно нашли.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пенсионерка получила несколько переломов. Травмы, которые женщина получила, эксперт расценил как тяжкие.

«Потерпевшей были причинены перелом левой бедренной кости, плечевой кости, рваная рана головы. Длительное время она не могла передвигаться самостоятельно. Женщина до сих пор находится на амбулаторном лечении и испытывает нравственные и моральные страдания, а также физическую боль»,

– сообщили в ведомстве.


Интересы пенсионерки защищала прокуратура Октябрьского района, отправившая в суд иск о взыскании моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Судья исковые требования прокурора полностью удовлетворил.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:08 Полмиллиона рублей заплатит екатеринбуржец за неосторожную поездку на электросамокате
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16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
15:18 Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
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12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
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