В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом





– подметили в полиции. «Изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Серове на привокзальной площади железнодорожной станции Лесная Волчанка сотрудники линейного отдела полиции задержали 62-летнего мужчину, который хотел продать охотничий нож.Задержание проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Проверочная закупка».По информации управления на транспорте МВД по УрФО, позже эксперты определили, что нож, который пытался продать мужчина, относится к категории «холодного оружия колюще-режущего поражающего действия».Со слов задержанного, этот нож он нашёл в 2018 году во время охоты. Охотник решил забрать нож домой, где он лежал без дела, пока в голову не пришла мысль его продать. В начале января 2025 мужчина выставил в интернете объявления, чтобы найти покупателя. Стоимость обозначил в 5000 рублей. Однако полицейские заметили продающийся в сети нож быстрее. Встречу назначили 17 января на привокзальной площади.В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по части 7 стать и 222 УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия».