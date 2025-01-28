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В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
В Серове на привокзальной площади железнодорожной станции Лесная Волчанка сотрудники линейного отдела полиции задержали 62-летнего мужчину, который хотел продать охотничий нож.
Задержание проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Проверочная закупка».
По информации управления на транспорте МВД по УрФО, позже эксперты определили, что нож, который пытался продать мужчина, относится к категории «холодного оружия колюще-режущего поражающего действия».
Со слов задержанного, этот нож он нашёл в 2018 году во время охоты. Охотник решил забрать нож домой, где он лежал без дела, пока в голову не пришла мысль его продать. В начале января 2025 мужчина выставил в интернете объявления, чтобы найти покупателя. Стоимость обозначил в 5000 рублей. Однако полицейские заметили продающийся в сети нож быстрее. Встречу назначили 17 января на привокзальной площади.
В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по части 7 стать и 222 УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия».
Задержание проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Проверочная закупка».
По информации управления на транспорте МВД по УрФО, позже эксперты определили, что нож, который пытался продать мужчина, относится к категории «холодного оружия колюще-режущего поражающего действия».
«Изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей»,
– подметили в полиции.
Со слов задержанного, этот нож он нашёл в 2018 году во время охоты. Охотник решил забрать нож домой, где он лежал без дела, пока в голову не пришла мысль его продать. В начале января 2025 мужчина выставил в интернете объявления, чтобы найти покупателя. Стоимость обозначил в 5000 рублей. Однако полицейские заметили продающийся в сети нож быстрее. Встречу назначили 17 января на привокзальной площади.
В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по части 7 стать и 222 УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия».
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