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«Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Свердловском областном суде огласили приговор жительнице Нижнего Тагила, которую признали виновной в реабилитации нацизма. Её обвиняли в том, что она публично осквернила символ воинской славы России, чем нанесла оскорбление памяти защитников Отечества.
Инцидент произошёл 22 июня прошлого, 2024 года. В состоянии алкогольного опьянения тагильчанка Серафима Селенских прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». Несмотря на возмущение прохожих, она отказалась покинуть территорию мемориала.
Следствие установило, что действия осуждённой носили умышленный характер и порочили память героев. Во время процесса подсудимая признала свою вину, что, возможно, помогло смягчить приговор. Судья Павел Неретин определил для женщины наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступит в силу через 15 дней, а до тех пор возможно его обжалование, как стороной обвинителей, так и адвокатом «реабилитантки нацизма».
Инцидент произошёл 22 июня прошлого, 2024 года. В состоянии алкогольного опьянения тагильчанка Серафима Селенских прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». Несмотря на возмущение прохожих, она отказалась покинуть территорию мемориала.
Следствие установило, что действия осуждённой носили умышленный характер и порочили память героев. Во время процесса подсудимая признала свою вину, что, возможно, помогло смягчить приговор. Судья Павел Неретин определил для женщины наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступит в силу через 15 дней, а до тех пор возможно его обжалование, как стороной обвинителей, так и адвокатом «реабилитантки нацизма».
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