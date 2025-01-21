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Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы

16.14 Четверг, 30 января 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях по уголовному делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске, запросил обвиняемому 25 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомнить, речь идёт о неоднократном судимом жителе региона, 1996 года рождения, который в декабре 2023 года насмерть забил двухлетнюю дочь своей сожительницы.

Мужчину обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего).

По информации прокуратуры, обвиняемый регулярно избивал свою падчерицу. Есть доказательства, что он издевался над малышкой с октября по декабрь. Нередко он делал это в присутствии её малолетнего брата, 2019 года рождения.

Мужчина избивал двухгодовалую девочку брючным ремнём, а иногда бил кулаками, в том числе в живот и по голове.

В суде государственным обвинителем также было приведены примеры жестокости по отношению к малышке. Так, в ноябре мужчина принялся бить девочку по голове, когда она сидела на горшке.

«Кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трёх раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Обвиняемый, схватив её за руку, бросил ребёнка в ванну, отчего та ударилась спиной о металлическую поверхность ванны»,

– рассказали в прокуратуре.


Также на суде был упомянут другой случай, также произошедший в ноябре. Так, по данным прокуратуры, обвиняемый, желая наказать девочку, связал её руки изоляционной лентой и оставил её так на два часа.

Это был не единственный раз, когда отчим связывал ребёнка скотчем. Так, 3 декабря утром, в период с 4 до 5 часов, когда он обмотал скотчем ноги девочки и, усадив девочку на горшок, связал ей руки за спиной. В таком состоянии девочка осталась примерно 30 минут.

Само убийство произошло 5 декабря. Однако, как сообщает прокуратура, реализовывать умысел на убийство ребёнка он начал именно 3 декабря.

«Начиная с 15.00 3 декабря до 12.00 часов 5 декабря 2023 года обвиняемый, находясь, в том числе в состоянии наркотического опьянения, систематически наносил телесные повреждения малолетней девочке ногами и руками в область тела, конечностей, головы.

5 декабря, находясь в детской комнате, обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая её, не менее четырёх раз с силой прижал её лицом к поверхности матраса, после чего поднял потерпевшую за плечи на уровень своей головы и с силой бросил её на пол комнаты. В результате ребенок ударился головой о металлические сани, а туловищем о поверхность пола»,

– озвучивают жуткие подробности в ведомстве.


Смерть ребёнка наступила в тот же день от совокупности травм, которые привели к остановке сердечной и дыхательной деятельности.

По этому делу пособвинитель попросил суд назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:14 Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
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12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
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