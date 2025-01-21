Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы

«Кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трёх раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Обвиняемый, схватив её за руку, бросил ребёнка в ванну, отчего та ударилась спиной о металлическую поверхность ванны»,

– озвучивают жуткие подробности в ведомстве.

«Начиная с 15.00 3 декабря до 12.00 часов 5 декабря 2023 года обвиняемый, находясь, в том числе в состоянии наркотического опьянения, систематически наносил телесные повреждения малолетней девочке ногами и руками в область тела, конечностей, головы.5 декабря, находясь в детской комнате, обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая её, не менее четырёх раз с силой прижал её лицом к поверхности матраса, после чего поднял потерпевшую за плечи на уровень своей головы и с силой бросил её на пол комнаты. В результате ребенок ударился головой о металлические сани, а туловищем о поверхность пола»,