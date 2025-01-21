Возрастное ограничение 18+
Обвиняемому в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске запросили 25 лет тюрьмы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях по уголовному делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске, запросил обвиняемому 25 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Свердловской области.
Напомнить, речь идёт о неоднократном судимом жителе региона, 1996 года рождения, который в декабре 2023 года насмерть забил двухлетнюю дочь своей сожительницы.
Мужчину обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего).
По информации прокуратуры, обвиняемый регулярно избивал свою падчерицу. Есть доказательства, что он издевался над малышкой с октября по декабрь. Нередко он делал это в присутствии её малолетнего брата, 2019 года рождения.
Мужчина избивал двухгодовалую девочку брючным ремнём, а иногда бил кулаками, в том числе в живот и по голове.
В суде государственным обвинителем также было приведены примеры жестокости по отношению к малышке. Так, в ноябре мужчина принялся бить девочку по голове, когда она сидела на горшке.
Также на суде был упомянут другой случай, также произошедший в ноябре. Так, по данным прокуратуры, обвиняемый, желая наказать девочку, связал её руки изоляционной лентой и оставил её так на два часа.
Это был не единственный раз, когда отчим связывал ребёнка скотчем. Так, 3 декабря утром, в период с 4 до 5 часов, когда он обмотал скотчем ноги девочки и, усадив девочку на горшок, связал ей руки за спиной. В таком состоянии девочка осталась примерно 30 минут.
Само убийство произошло 5 декабря. Однако, как сообщает прокуратура, реализовывать умысел на убийство ребёнка он начал именно 3 декабря.
Смерть ребёнка наступила в тот же день от совокупности травм, которые привели к остановке сердечной и дыхательной деятельности.
По этому делу пособвинитель попросил суд назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
Напомнить, речь идёт о неоднократном судимом жителе региона, 1996 года рождения, который в декабре 2023 года насмерть забил двухлетнюю дочь своей сожительницы.
Мужчину обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего).
По информации прокуратуры, обвиняемый регулярно избивал свою падчерицу. Есть доказательства, что он издевался над малышкой с октября по декабрь. Нередко он делал это в присутствии её малолетнего брата, 2019 года рождения.
Мужчина избивал двухгодовалую девочку брючным ремнём, а иногда бил кулаками, в том числе в живот и по голове.
В суде государственным обвинителем также было приведены примеры жестокости по отношению к малышке. Так, в ноябре мужчина принялся бить девочку по голове, когда она сидела на горшке.
«Кулаком правой руки нанес не менее пяти ударов по голове, от чего она не менее трёх раз ударилась о бетонную поверхность стены ванной комнаты и упала на пол. Обвиняемый, схватив её за руку, бросил ребёнка в ванну, отчего та ударилась спиной о металлическую поверхность ванны»,
– рассказали в прокуратуре.
Также на суде был упомянут другой случай, также произошедший в ноябре. Так, по данным прокуратуры, обвиняемый, желая наказать девочку, связал её руки изоляционной лентой и оставил её так на два часа.
Это был не единственный раз, когда отчим связывал ребёнка скотчем. Так, 3 декабря утром, в период с 4 до 5 часов, когда он обмотал скотчем ноги девочки и, усадив девочку на горшок, связал ей руки за спиной. В таком состоянии девочка осталась примерно 30 минут.
Само убийство произошло 5 декабря. Однако, как сообщает прокуратура, реализовывать умысел на убийство ребёнка он начал именно 3 декабря.
«Начиная с 15.00 3 декабря до 12.00 часов 5 декабря 2023 года обвиняемый, находясь, в том числе в состоянии наркотического опьянения, систематически наносил телесные повреждения малолетней девочке ногами и руками в область тела, конечностей, головы.
5 декабря, находясь в детской комнате, обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая её, не менее четырёх раз с силой прижал её лицом к поверхности матраса, после чего поднял потерпевшую за плечи на уровень своей головы и с силой бросил её на пол комнаты. В результате ребенок ударился головой о металлические сани, а туловищем о поверхность пола»,
5 декабря, находясь в детской комнате, обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая её, не менее четырёх раз с силой прижал её лицом к поверхности матраса, после чего поднял потерпевшую за плечи на уровень своей головы и с силой бросил её на пол комнаты. В результате ребенок ударился головой о металлические сани, а туловищем о поверхность пола»,
– озвучивают жуткие подробности в ведомстве.
Смерть ребёнка наступила в тот же день от совокупности травм, которые привели к остановке сердечной и дыхательной деятельности.
По этому делу пособвинитель попросил суд назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
21 января 2025
21 января 2025
Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
22 января 2025
22 января 2025
Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
23 января 2025
23 января 2025