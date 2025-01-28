В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Поисковый отряд «Прорыв» публикует ориентировку на 17-летнюю Марию Чупину из Екатеринбурга. Вчера она не вернулась домой.Девушка ростом 157 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми короткими волосами. В день пропажи была одета в удлинённую тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмно-серые джинсы, чёрные ботинки и тёмно-синюю шапку. С собой у неё был кожаный рюкзак чёрного цвета с металлической аппликацией.Подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.В розыске девушки участвуют сотрудники ОП №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону +7(343)356-42-06 или «112», «102».