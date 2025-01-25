Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова

«В присутствии помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе полковника внутренней службы Марата Кабирова, начальника СИЗО-1 подполковника внутренней службы Алексея Киселева был проведён приём подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по их обращениям»,

– сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе.

«Правозащитники совершили обход жилых помещений СИЗО и осмотрели камеры, в том числе недавно отремонтированные. Особое внимание они уделили их соответствию установленным законом стандартам, размещению приватных зон, наличию исправного водоснабжения, предоставлению арестованным питания и необходимого лечения»,