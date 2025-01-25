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Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова

17.23 Среда, 29 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Вчера, 28 января, СИЗО-1, который находится в Екатеринбурге, посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и консультант её аппарата Сергей Санников, сообщают в пресс-службе областного ГУФСИН.

«В присутствии помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе полковника внутренней службы Марата Кабирова, начальника СИЗО-1 подполковника внутренней службы Алексея Киселева был проведён приём подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по их обращениям»,

– говорится в сообщении ГУФСИН.


При этом на сайте омбудсмена говорится, что СИЗО посетил Сергей Санников вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии региона. Саму Татьяну Мерзлякову там не упоминают.

«Правозащитники совершили обход жилых помещений СИЗО и осмотрели камеры, в том числе недавно отремонтированные. Особое внимание они уделили их соответствию установленным законом стандартам, размещению приватных зон, наличию исправного водоснабжения, предоставлению арестованным питания и необходимого лечения»,

– сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе.


Ранее пиарщик Ярослав Ширшиков жаловался на условия содержания в СИЗО-1. По его словам, в январе там неисправная проводка вызвала перебои с электричеством, а также канализационные стоки затопили коридор. Эти инциденты, по мнению заключённого, создавали угрозу здоровью и безопасности людей.

После этого в свердловском ГУФСИН заявили, что все проблемы, о которых говорили осуждённые, были устранены. При этом там добавили, что все ремонтные работы в СИЗО выполнились в плановом порядке, а не из-за обращений заключённых.

Обновлено. Как уточнил «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь омбудсмена Станислав Мищенко, Татьяна Мерзлякова действительно посещала СИЗО-1 28 января вместе с консультантом аппарата Сергеем Санниковым. А на следующий день Санников ещё раз посетил этот же СИЗО-1 с членами ОНК.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:23 Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова
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16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
13:24 У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
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11:30 В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
10:20 Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе
10:01 СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за подорожания питания в школах Екатеринбурга
09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
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