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Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы

12.22 Четверг, 30 января 2025
Фото: Алексей Свалов
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В центре Верхней Пышмы стоят два подозрительных грузовых полуприцепа, у одного из которых нет номеров. Об этом в своём телеграм-канале сообщает депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.

По его словам, стоят они там больше недели, что вызывает беспокойство.

«В условиях наших реалий у меня один вопрос к Полиции и Росгвардии: вам не интересно, что это за полуприцепы, что может быть внутри у них и кто заботливо оставил их на Успенском проспекте, 34 в Верхней Пышме?»,

– задал вопрос депутат.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:03 В Екатеринбурге ищут пропавшую накануне 17-летнюю девушку
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12:22 Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
12:07 В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
11:04 МЧС предупреждает о риске падения с крыш снега и сосулек из-за потепления
10:42 СМИ сообщают о массовом увольнении IT-специалистов в Екатеринбурге
10:09 Социолог УрФУ предложила ввести курс «Технологии родительского труда» для повышения рождаемости
09:32 В Серове на привокзальной площади задержали 62-летнего мужчину с ножом
21:00 В Свердловском краеведческом музее в рамках «Бажовских дней» выбрали лучшие бороды
20:32 Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек
19:29 «Реабилитантку нацизма» из Нижнего Тагила приговорили к обязательным работам
19:09 С монстрами средневекового бестиария познакомят екатеринбуржцев на Станции вольных почт
18:41 Один из 17 вчерашних пожаров в Свердловской области был смертельным
18:00 В Свердловской области вновь похолодает до -30°C
17:46 Погибшая в екатеринбургской многоэтажке после энергетика школьница могла состоять на учёте у нарколога
17:23 Екатеринбургский СИЗО-1 посетила свердловский омбудсмен Мерзлякова
17:03 Под поезд «Качканар – Екатеринбург» попал человек
16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
13:24 У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
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