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Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы
Фото: Алексей Свалов
В центре Верхней Пышмы стоят два подозрительных грузовых полуприцепа, у одного из которых нет номеров. Об этом в своём телеграм-канале сообщает депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов.
По его словам, стоят они там больше недели, что вызывает беспокойство.
По его словам, стоят они там больше недели, что вызывает беспокойство.
«В условиях наших реалий у меня один вопрос к Полиции и Росгвардии: вам не интересно, что это за полуприцепы, что может быть внутри у них и кто заботливо оставил их на Успенском проспекте, 34 в Верхней Пышме?»,
– задал вопрос депутат.
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