Свердловский депутат сообщил о подозрительных грузовиках в центре Верхней Пышмы

– задал вопрос депутат.

«В условиях наших реалий у меня один вопрос к Полиции и Росгвардии: вам не интересно, что это за полуприцепы, что может быть внутри у них и кто заботливо оставил их на Успенском проспекте, 34 в Верхней Пышме?»,