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СМИ сообщают о трупе 11-летнего ребёнка в квартире в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в квартире на Вторчермете в Екатеринбурге нашли труп 11-летнего ребёнка.
По информации информационного агентства URA.ru, ссылающегося источник в экстренных службах города, речь идёт о суициде. Официального подтверждения этим сведениям нет. В СК не стали комментировать произошедшее.
Напомним, в январе произошло ещё, как минимум, два случая, когда, как писали в СМИ, подростки сводили счёты с жизнью. Так, на прошлой неделе у дома на Советской, 39 нашли тело подростка, а за неделю до этого труп другого юноши нашли под окнами Высоцкого, 5.
По информации информационного агентства URA.ru, ссылающегося источник в экстренных службах города, речь идёт о суициде. Официального подтверждения этим сведениям нет. В СК не стали комментировать произошедшее.
Напомним, в январе произошло ещё, как минимум, два случая, когда, как писали в СМИ, подростки сводили счёты с жизнью. Так, на прошлой неделе у дома на Советской, 39 нашли тело подростка, а за неделю до этого труп другого юноши нашли под окнами Высоцкого, 5.
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