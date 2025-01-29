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Пикет против Сысертского полигона прошёл в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге у резиденции губернатора Свердловской области вновь прошёл одиночный пикет против строительство мусорного полигона в Сысертском районе.
Сегодня с плакатом вышла жительница деревни Верхняя Боёвка Наталья. Она сказала, что занимается сельским хозяйством и считает, что земли рядом с её деревней должны оставаться аграрными.
Напомним, вчера у резиденции свердловского губернатора пикетировала жительница села Никольское.
Сегодня с плакатом вышла жительница деревни Верхняя Боёвка Наталья. Она сказала, что занимается сельским хозяйством и считает, что земли рядом с её деревней должны оставаться аграрными.
Напомним, вчера у резиденции свердловского губернатора пикетировала жительница села Никольское.
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