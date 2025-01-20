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Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроек

20.32 Среда, 29 января 2025
Иллюстрация: Мастерская «ИНЖИН»
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На улице Онуфриева в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга могут появиться две высотки. Сейчас проект их постройки проходит этап общественных обсуждений.

На этой неделе закончилась возможность для интересующихся увидеть экспозицию, посвящённую проекту, располагавшуюся в здании администрации города. Её уже разобрали, а чиновники приступили к рассмотрению предложений и замечаний от жителей города. К сожалению, особой активности в обсуждении двух новостроек на Онуфриева не заметно. И это при том, что на словах жители микрорайона очень тревожатся, что с их появлением в микрорайоне случится транспортный коллапс из-за нехватки парковочных мест и дорог.

«У нас уже сейчас по утрам пробки на улице Чкалова. Невозможно выехать ни на Амундсена, ни на Бардина. На улице Решетникова тоже пробки. А где будут ставить свои автомобили новые жильцы? У нас дворы и так забиты. Возле участка, где планируется стройка, машин пятнадцать паркуется», — поясняет свои тревоги один жителей микрорайона Денис Кардаков.


Денис Кардаков оказался наиболее активным из своих соседей по району. Он едва ли не единственный, кто посетил экспозицию проекта в мэрии, и один из немногих, передавший свои замечания чиновникам. Остальные и тревоги его по поводу грядущего транспортного коллапса разделяют, и подписи готовы поставить под требованиями заранее решить обозначившуюся проблему, но на более активные действия не идут. Возможно, кого-то из них успокаивает обещание застройщика в запланированном комплексе устроить подземную автостоянку.

Денис Кардаков убеждён, что даже если автостоянка появится, проблему она не решит. В пояснительных записках к проекту указывается, что подземная автостоянка рассчитана на 167 мест. Ещё 22 места обещают проектировщики на открытых площадках застраиваемого участка. Но это вряд ли покроет даже нужды жильцов двух будущих многоэтажных домов.

Жители ЮЗа в Екатеринбурге предсказывают транспортный коллапс из-за двух новостроекИллюстрация: Мастерская «ИНЖИН»


«В соответствие со статистической информацией, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга, в Екатеринбурге один легковой автомобиль приходится на три с небольшим жителя, включая стариков и детей. Таким образом, на 300 жителей в 2017 году приходилось 100 автомобилей. В новом жилом комплексе предполагается 738 жителей, что соответствует даже по меркам 2017 года примерно 245 автомобилей. Таким образом, в пояснительной записке указана недостоверная информации о количестве автомобилей, которыми будут пользоваться жители нового Жилого комплекса. То есть не учтено как минимум 79 автомобилей жителей, которые будут размещаться за пределами данного земельного участка, что создаст дополнительную нагрузку на существующую транспортную систему. Уже сейчас на обочинах улицы Начдива Онуфриева постоянного осуществляют стоянку более 50 автомобилей в непредусмотренных для этого местах», — написал, среди прочего, Денис Кардаков в своих замечаниях к проекту.


Общественные обсуждения проекта «Жилой комплекс в границах улицы Начдива Онуфриева и проезда Решетникова с подземной автостоянкой и коммерческими помещениями» должны продлиться до 7 февраля. Будут ли учтены замечания жителей района и начнут ли искать решение проблемы с дорожным трафиком и парковками?

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:03 Под поезд «Качканар – Екатеринбург» попал человек
16:37 В среднем 16% от зарплаты уходит у екатеринбуржцев на покупки в интернете
16:34 Пять студентов УГМУ из Индии заболели ветряной оспой
14:12 В Екатеринбурге собирают деньги на лечение попавшей под поезд собаки
13:24 У резиденции свердловского губернатора походит пикет против строительства Сысертского полигона
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11:30 В Екатеринбурге накрыли цех с поварами-нелегалами из Индии
10:38 Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
10:20 Летевший в Екатеринбург самолёт Flydubai сел в Уфе
10:01 СМИ сообщают о недовольстве родителей из-за подорожания питания в школах Екатеринбурга
09:33 В МЧС предупреждают о сильных снегопадах в Свердловской области 29 января
21:12 Рабочие специальности становятся все более востребованными в Свердловской области
20:42 Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
20:14 Поставлена точка в резонансном деле убийцы-велосипедиста из Каменска-Уральского
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