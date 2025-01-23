Один из 17 вчерашних пожаров в Свердловской области был смертельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Человек погиб в одном из 17 пожаров, прокатившихся вчера, 28 января, на территории Свердловской области. Об этом свидетельствует ежедневная сводка МЧС России.Смертельным стало возгорание в Нижнем Тагиле на улице Алтайской. Там загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже девятиэтажки. И, как это часто бывает, несмотря на далеко не рекордный масштаб пожара — а он в данном случае охватил 8 квадратных метров — этого было достаточно для гибели человека. С самим же огнём 7 пожарных справились всего за 15 минут.Гораздо более масштабным, но и не таким трагическим был пожар в Невьянске на улице Горноваловой. Здесь огонь разгулялся на площади в 40 квадратных метров и уничтожил частный дом, а заодно и баню. Девяти специалистам пожаротушения понадобилось менее получаса, чтобы ликвидировать возгорание.Как указывает сводка МЧС, подавляющее число вчерашних пожаров — 76 процентов — пришлись на жилой сектор. В 30 процентах случаев возгорание возникало из-за неисправности электропроводки или электрооборудования.