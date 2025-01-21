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В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
Фото: прокуратура Свердловской области
В Сысертском районе на территории Кашинского участкового лесничества обнаружили следы незаконной вырубки сосны и берёзы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, выезжавшие на место вырубки в сопровождении представителей сысертского лесничества сотрудники прокуратуры обнаружили свежие спилы на пнях и поваленные деревья. Установлено, что в этом месте было вырублено 140,67 квадратных метра сосны и 17,52 квадратных метра берёзы.
Кто мог вырубить деревья, неизвестно. Участок леса, о котором идёт речь, пользование каким-либо физическим и юридическим лицам не передавался.
Сумма ущерба составляет не менее 4,9 миллиона рублей. По факту вырубки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере).
Напомним, недавно уголовное дело по той же статье было возбуждено в Каменске-Уральском, где в частном секторе вырубили деревья на 370 тысяч рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, выезжавшие на место вырубки в сопровождении представителей сысертского лесничества сотрудники прокуратуры обнаружили свежие спилы на пнях и поваленные деревья. Установлено, что в этом месте было вырублено 140,67 квадратных метра сосны и 17,52 квадратных метра берёзы.
Кто мог вырубить деревья, неизвестно. Участок леса, о котором идёт речь, пользование каким-либо физическим и юридическим лицам не передавался.
Сумма ущерба составляет не менее 4,9 миллиона рублей. По факту вырубки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере).
Напомним, недавно уголовное дело по той же статье было возбуждено в Каменске-Уральском, где в частном секторе вырубили деревья на 370 тысяч рублей.
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