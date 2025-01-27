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Ночью на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью на 287-м километры трассы Екатеринбург – Тюмень, в районе деревни Гилёва в Тугулымском округе, столкнулись грузовики Scania и Sitrak.
По данным областного УГИБДД, водитель Scania, ехавший со стороны Тюмени, не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Sitrak. Избежать столкновения у водителей грузовых транспортных средств не вышло. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Из-за аварии дорога оказалась полностью перекрыта, но к 01.40 экстренные службы освободили проезжую часть.
По данным областного УГИБДД, водитель Scania, ехавший со стороны Тюмени, не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Sitrak. Избежать столкновения у водителей грузовых транспортных средств не вышло. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Из-за аварии дорога оказалась полностью перекрыта, но к 01.40 экстренные службы освободили проезжую часть.
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